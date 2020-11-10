Самолет Уфа – Москва подал сигнал тревоги во время полета

Самолет, летящий из Уфы в Москву, подал сигнал тревоги, сообщил источник в авиационных кругах. При этом самолет продолжает лететь по курсу.

«Самолет рейсом Уфа – Москва подал сигнал тревоги спустя час после вылета», – передает источник ТАСС.

Уточняется, что самолет продолжает лететь по курсу, через 40 минут он должен сесть в столичном аэропорту Шереметьево. Причины подачи сигнала тревоги устанавливаются.

Ранее сообщилось, что подал сигнал тревоги самолет SSJ-100, выполняющий рейс Ставрополь – Москва. По предварительным данным, причиной подачи сигнала стала возможная техническая неисправность.