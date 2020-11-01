Политолог оценил слова замглавы минюста Польши о лишении свободы за организацию протестов

Политолог Антон Хащенко оценил заявление замминистра юстиции Польши Михала Вося, который пригрозил организаторам протестов лишением свободы на срок до восьми лет.

«А тем временем. До восьми лет лишения свободы за организацию протестов. Не Белоруссия. Не Россия. Польша. Уроки демократии от заместителя министра юстиции страны», – написал Хащенко в своем Telegram-канале.

Вось в интервью Radio Maryja заявил, что «в правовом государстве не может быть согласия на нарушение закона». «Вся прокуратура Польши должна относиться к организаторам незаконных собраний как к преступникам. Им будет грозить до восьми лет лишения свободы из-за угрозы жизни или здоровью, потому что ситуация с эпидемией серьезная», – сказал замминистра юстиции Польши.

В конце октября в Польше начались массовые протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. Протестующие перекрывали дороги, в Варшаве полиции пришлось вмешаться, чтобы не допустить столкновения протестующих с ультраправыми.

Политолог Николай Межевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что вопрос абортов в Польше будет зависеть от позиции Брюсселя и Ватикана.