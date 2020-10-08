ОДКБ расценила как вызов переброску боевиков в Карабах

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает вызовом переброску иностранных боевиков в Нагорный Карабах не только для участников конфликта, но и для региона в целом, заявил генсек организации Станислав Зась.

«Мне сейчас трудно судить о масштабах переброски боевиков в зону конфликта. По всей видимости, она есть. Там появляются боевики, наемники. Конечно, это не идет на пользу. Это представляет определенный вызов не только для участвующих сторон, но и для других. Из этого мы исходим», – заявил генсек в интервью RT, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ОДКБ не рассматривает принятие дополнительных мер по противодействию переброске боевиков в зону конфликта.

«Пока решение о выстраивании каких-то барьеров или принятия дополнительных мер по противодействию поступления туда боевиков из Сирии и других стран мы пока не рассматриваем», – сказал Зась.

Глава организации отметил, что вмешательство Турции в конфликт может быть деструктивным, но позиция ОДКБ в этом вопросе будет осторожна.

«Я думаю, что до этого не дойдет. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивен... Вы обратите внимание на взвешенную позицию ОДКБ в этом конфликте, очень осторожную, это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы считаем, что все страны должны придерживаться такой позиции, в том числе и Турция», – указал он.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом». После этого Алиев потребовал извинений от Франции.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.