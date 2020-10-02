Пашинян обвинил Турцию в переброске тысячи наемников в Карабах из Сирии

Турция обучила и перевезла тысячи наемников в Нагорный Карабах из оккупированных ею районов на севере Сирии, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

«Мы знаем, что Турция обучила и перевезла тысячи наемников и террористов из оккупированных районов на севере Сирии. Эти наемники и террористы сегодня воюют против армян. Многие из них даже не знали, зачем Турция разместила их в Азербайджане», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro слова Пашиняна.

По его словам, Еревану также известно, что эти наемники принимают наркотические вещества, потому что в карманах их военной формы были обнаружены шприцы с наркотиками.

«Это говорит о том, около 30% потерь с азербайджанской стороны составляют наемники из-за границы», – заключил премьер.

Ранее МИД России сообщил, что есть сведения о переброске в Карабах боевиков незаконных вооруженных формирований. Этих боевиков, по данным МИД, перебрасывают из Сирии и Ливии.

Французский президент Эммануэль Макрон в четверг также сообщил, что у него есть информация, согласно которой боевики из Сирии отправились в Карабах, чтобы участвовать в боевых действиях.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

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