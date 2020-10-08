Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-сенатора Долгих

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-сенатора от Москвы Владимира Долгих, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Долгих, это героический человек – в 1941 году он добровольцем защищал Москву от гитлеровцев, прошел феноменальный жизненный путь, в последнее время руководил московским городским советом ветеранов. К сожалению, поступило известие о его кончине. Президент – еще раз повторю – выразил соболезнования», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что председатель Московского городского Совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих ушел из жизни в Москве в возрасте 95 лет.