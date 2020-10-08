Умер бывший сенатор Владимир Долгих

Председатель Московского городского Совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих ушел из жизни в Москве в возрасте 95 лет, сообщили в пресс-службе городского Совета ветеранов.

«Да, это действительно так, сегодня умер Владимир Иванович Долгих. Вместе с ним ушла целая эпоха», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Смерть бывшего сенатора подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Не стало легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих. Он был для меня старшим наставником и другом. Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям», – написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что Долгих за время работы внес огромный вклад в развитие тяжелой промышленности, энергетики, в модернизацию отечественной экономики и развитие парламентаризма. Кроме того, пять лет был представителем Москвы в Совете Федерации. С 2002 года руководил Московским городским советом ветеранов.

«Нам всем и мне лично будет его очень не хватать. Светлая память», – добавил Собянин.

Соболезнования в связи со смертью Долгих также выразил сенатор, экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. «Очень жаль – это уходит история наша», – сказал Рыжков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Долгих был прекрасным человеком, прекрасным организатором, ветераном войны. «Толковый был человек», – сказал политик.

Владимир Долгих родился 5 декабря 1924 года в селе Иланском Енисейской губернии (ныне – город Иланский Красноярского края). В 1948 году окончил с красным дипломом Вечерний университет марксизма-ленинизма при Иркутском городском комитете ВКП(б), а в 1949 году – с отличием факультет цветных металлов Иркутского горно-металлургического института (филиал Ленинградского горного института; ныне – Иркутский национальный исследовательский технический университет). Доктор технических наук.

В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Был зачислен в 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию, затем назначен политруком роты противотанковых ружей, воевал на Брянском фронте. В 1943 году был тяжело ранен в боях под станцией Змиевка Орловской области, в 1944 году – демобилизован по состоянию здоровья.

В разные годы был директором Норильского горно-металлургического комбината им. Завенягина, первым секретарем Красноярского крайкома КПСС, секретарем ЦК КПСС, в 1976-1984 годы – заведующий отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС. С 24 мая 1982 по 30 сентября 1988 года – кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. В 1986 году входил в состав оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по координации спасательных работ на Чернобыльской АЭС. Депутат Верховного Совета СССР VII–XXI созывов (1966-1989).

Был членом совета директоров «Норникеля», депутатом Госдумы VI созыва – членом фракции «Единая Россия», членом Совета Федерации 2013-2018 годов – старейшим сенатором. Почетный профессор Московской финансово-юридической академии.

С 2002 года – председатель Московской городской общественной организации ветеранов.

В 2005 году по его предложению станция метро «Измайловский парк» была переименована в «Партизанскую».

Дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда (1965, 1984). Награжден шестью орденами Ленина (1961, 1965, 1971, 1972, 1974, 1984), двумя орденами Отечественной войны I степени (1965, 1985), орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II и IV степеней (2014, 2020, 2009), Дружбы (2005), медалями СССР и России, а также орденами и медалями иностранных государств. Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (1999), благодарностью правительства РФ (2016), почетный гражданин Красноярского края (2004) и Москвы (2010), награжден Золотой медалью им. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (2003).