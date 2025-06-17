Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.2 комментария
Трамп заявил об отсутствии признаков роста поддержки Ирана Россией
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не видел признаков увеличения поддержки Ирана со стороны России или КНДР.
Трамп подчеркнул: «Я такого не видел. Не думаю, что кто-то вообще хочет в это вмешиваться». На соответствующий вопрос Трамп дал однозначный ответ, отметив, что ситуация вокруг эскалации ирано-израильского конфликта не привела к активизации помощи ИРИ со стороны Москвы или Пхеньяна, передает РИА «Новости».
При этом Трамп выразил сомнения, что Россия или КНДР намерены вовлекаться в это противостояние.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.
Кремль ранее сообщил о готовности России выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложил свои услуги для урегулирования конфликта.
Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия предпринимает усилия для дипломатии между Ираном и Израилем.