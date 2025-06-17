Трамп заявил об отсутствии признаков роста поддержки Ирана Россией

Tекст: Ольга Иванова

Трамп подчеркнул: «Я такого не видел. Не думаю, что кто-то вообще хочет в это вмешиваться». На соответствующий вопрос Трамп дал однозначный ответ, отметив, что ситуация вокруг эскалации ирано-израильского конфликта не привела к активизации помощи ИРИ со стороны Москвы или Пхеньяна, передает РИА «Новости».

При этом Трамп выразил сомнения, что Россия или КНДР намерены вовлекаться в это противостояние.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

Кремль ранее сообщил о готовности России выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложил свои услуги для урегулирования конфликта.

Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия предпринимает усилия для дипломатии между Ираном и Израилем.