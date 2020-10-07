Российский космонавт: Жизнь на Марсе уже есть

Человечество уже занесло жизнь на Красную планету, отправив туда автоматические станции и роверы, что можно считать жизнью, сообщил российский космонавт Олег Артемьев в ходе телемоста с Центральной Америкой.

«Я думаю, что, на самом деле, жизнь уже на Марсе есть, и она занесена, скорее всего, нами уже. Потому что вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса – как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин – все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы», – передает РИА «Новости» его слова.

Космонавт также отметил, что несмотря на то, что на Марсе «неземные условия, эти микроорганизмы выжили и начинают эволюционно развиваться».

При этом он добавил, что на российском сегменте Международной космической станции проводился эксперимент «Тест», доказавший способность микроорганизмов выжить в открытом космосе.

«Поэтому, когда человек ступит на Марс, то он, наверное, обнаружит какую-то жизнь, очень похожую на земную, но уже более приспособленную к условиям Марса», – заключил он.

Ранее сообщалось, что российский спектрометр МИР, установленный на летающем вокруг Марса европейском аппарате TGO, не обнаружил фосфина в атмосфере Марса.

Спектрометр МИР (MIR – сокращение от Mid-IR, средний инфракрасный диапазон) – один из трех спектрометров в составе российского прибора АЦС, который с 2018 года работает на борту аппарата TGO миссии «ЭкзоМарс-2016». Его задача – поиск малых составляющих в атмосфере Марса, в первую очередь метана, который пока считается основным кандидатом в биомаркеры.

До этого ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.