Российский прибор не нашел признаков жизни на Марсе

Российский спектрометр МИР, установленный на летающем вокруг Марса европейском аппарате TGO, не обнаружил фосфина в атмосфере Марса.

«Спектральное разрешение прибора очень высоко, и он мог бы зарегистрировать достаточно малые концентрации фосфина. Но, как показывают наши данные, фосфина в атмосфере Марса нет или очень мало, не более двух частиц на миллиард. К сожалению, этот биомаркер на Красной планете, видимо, отсутствует», – приводятся в опубликованном на сайте Института космических исследований сообщении слова сотрудника отдела физики планет ИКИ РАН Александра Трохимовского.

Спектрометр МИР (MIR – сокращение от Mid-IR, средний инфракрасный диапазон) – один из трех спектрометров в составе российского прибора АЦС, который с 2018 года работает на борту аппарата TGO миссии «ЭкзоМарс-2016». Его задача – поиск малых составляющих в атмосфере Марса, в первую очередь метана, который пока считается основным кандидатом в биомаркеры.

Кроме того, отмечается, что метана, который мог бы свидетельствовать о возможности жизни на Красной планете в атмосфере Марса также мало – не более пяти частиц на триллион.

Напомним, ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.

Фосфин – это бесцветный очень ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.

Эксперт в области космоса Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД о вероятности жизни на Венере.