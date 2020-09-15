Эксперт рассказал о вероятности жизни на Венере

Существует гипотеза, что бактерии могут существовать в атмосфере, поэтому полностью исключить то, что на Венере действительно есть жизнь – нельзя, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев.

Ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры бесцветный ядовитый газ фосфин. На Земле такой газ производится анаэробными микроорганизмами. В связи с этим можно предположить, что на данной планете все-таки есть жизнь, но ученые не исключают образование фосфина в результате неизвестных человеку природных процессов.

«Во-первых, то, что мы знаем о нашей биологической жизни, на поверхности Венеры невозможно. Там температура примерно 500 градусов Цельсия, в таких условиях, в общем-то, ничто не живет. Во-вторых, там очень сильное атмосферное давление», – говорит Моисеев.

При этом есть старая гипотеза, продолжает эксперт, которая была выдвинута еще в 80-х годах. Она гласит, что бактерии могут существовать в атмосфере. Моисеев рассказывает, что на Земле такое тоже наблюдается, и такие бактерии даже отлавливают на Международной космической станции (МКС).

«То есть полностью исключить то, что на Венере действительно есть жизнь в виде определенных бактерий – нельзя. Хотя пока это кажется очень маловероятным, потому что эта планета не подготовлена для жизни. Если в целом говорить о жизни в Солнечной системе, то здесь достоверно можно говорить только об одной пригодной планете – Земле, и очень маловероятно, что жизнь существует и на других планетах», – считает Моисеев.

Тем не менее доказать, что на других планетах нет жизни, подобной земной, пока тоже невозможно, подчеркивает эксперт.

Он также отметил, что многие люди надеются именно на открытие жизни на Марсе, а не на Венере, из-за различия условий. В первую очередь это температура – на Марсе холодно, но в таких условиях еще как-то можно было бы представить себе жизнь. К тому же существует масса аргументов за то, что сотни миллионов лет назад на данной планете были более комфортные условия для жизни, а потом Марс растерял атмосферу и воду. Но следов потоков на этой планете так и не нашли, поэтому и это все еще пока остается гипотезой.

«Но, опять же, то, что мы знаем о жизни и о Марсе в прошлом, делает существование жизни очень маловероятным. Кроме того, эта планета достаточно хорошо исследована, чтобы уверенно говорить, что там нет жизни», – полагает Моисеев.

По его словам, условия для исследования Венеры более жесткие, чем на Марсе. В одно время СССР запускала станции на Венеру, три из которых («Венера–4, 5 ,6») были просто раздавлены атмосферным давлением – никто не ожидал, что там оно настолько высокое (93,3 бар).

«Только «Венере-7» удалось сесть на планету. Но здесь стоит уточнить, что из-за очень высокой температуры аппарат работает совсем недолго. То есть его заранее охлаждают, и пока он этот холод держит – живет, а дальше теряет свою работоспособность. Но с этим можно бороться, и сейчас уже есть более дееспособные проекты», – рассказывает Моисеев.

Также эксперт вспоминает проекты «Вега», когда СССР забросил в атмосферу Венеры французские шары-зонды, что, по мнению Моисеева, и сейчас является перспективным направлением, поскольку с помощью таких аппаратов можно более детально исследовать планету. Такие шары-зонды могут как раз двигаться в тех местах, где атмосфера менее плотная. При этом он уточняет, что при большом желании можно и у Венеры найти схожую с земной атмосферу, если «подняться повыше».

«Вообще, японцы вокруг Венеры активно летают. Были исследования и у нас, позже и американцы делали всякое, были у них посадочные зонды. На этом, в общем-то, остановились. Все решили, что дело дорогое, поэтому хватит, достаточно и того, что уже есть. А сейчас как раз техника развивается, в связи с чем появляются разговоры о том, чтобы вернуться к этому вопросу», – говорит Моисеев.

Эксперт отмечает, что у России есть проект «Венера-Д», в котором собираются принять участие и американцы. Сам проект подразумевает постройку автоматической межпланетной станции для изучения Венеры, которая планируется к запуску после 2025 года. Но Моисеев поясняет, что здесь пока есть отставание по срокам и финансированию, поэтому пока это можно оценивать только как теорию.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия планирует не только продолжать проект «Венера-Д», который ведется совместно с США, но и рассматривает отправку отдельной миссии на Венеру.