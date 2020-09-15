Эксперт рассказал о вероятности жизни на Венере

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15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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В российскую политику пришли новые силы

Партия «Новые люди» смогла заинтересовать избирателей в четырех регионах России <a href="https://www.rzn.info/">RZN.info</a>
Прошедшие региональные выборы обновили российский политический ландшафт. В местных парламентах появились выдвиженцы нескольких партий, созданных считанные месяцы назад. На мощный старт дебютантов уже обратили внимание в Центризбиркоме, а сами партийцы нацелились на создание фракций в будущем составе Государственной думы. Чьих избирателей собираются переманить к себе политические «новобранцы»? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
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Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого «посадить на клей ПФК». Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка. Подробности...
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«Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

Максим Соколов, публицист
Логики и памяти требовать от «интеллигенции» было бы странно. «Любовь к добру разбередила сердце им», и в этом состоянии сословие пребывает уже два века. Все забыли и ничему не научились. Подробности...
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Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Белоруссия расколола Евросоюз

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Эксперт рассказал о вероятности жизни на Венере

       15 сентября 2020, 14:10
    Фото: Massachusetts Institute of Technology (MIT)
    /Youtube
    Текст: Татьяна Косолапова

    Существует гипотеза, что бактерии могут существовать в атмосфере, поэтому полностью исключить то, что на Венере действительно есть жизнь – нельзя, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев.

    Ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры бесцветный ядовитый газ фосфин. На Земле такой газ производится анаэробными микроорганизмами. В связи с этим можно предположить, что на данной планете все-таки есть жизнь, но ученые не исключают образование фосфина в результате неизвестных человеку природных процессов.

    «Во-первых, то, что мы знаем о нашей биологической жизни, на поверхности Венеры невозможно. Там температура примерно 500 градусов Цельсия, в таких условиях, в общем-то, ничто не живет. Во-вторых, там очень сильное атмосферное давление», – говорит Моисеев.

    При этом есть старая гипотеза, продолжает эксперт, которая была выдвинута еще в 80-х годах. Она гласит, что бактерии могут существовать в атмосфере. Моисеев рассказывает, что на Земле такое тоже наблюдается, и такие бактерии даже отлавливают на Международной космической станции (МКС). 

    «То есть полностью исключить то, что на Венере действительно есть жизнь в виде определенных бактерий – нельзя. Хотя пока это кажется очень маловероятным, потому что эта планета не подготовлена для жизни. Если в целом говорить о жизни в Солнечной системе, то здесь достоверно можно говорить только об одной пригодной планете – Земле, и очень маловероятно, что жизнь существует и на других планетах», – считает Моисеев.

    Тем не менее доказать, что на других планетах нет жизни, подобной земной, пока тоже невозможно, подчеркивает эксперт. 

    Он также отметил, что многие люди надеются именно на открытие жизни на Марсе, а не на Венере, из-за различия условий. В первую очередь это температура – на Марсе холодно, но в таких условиях еще как-то можно было бы представить себе жизнь. К тому же существует масса аргументов за то, что сотни миллионов лет назад на данной планете были более комфортные условия для жизни, а потом Марс растерял атмосферу и воду. Но следов потоков на этой планете так и не нашли, поэтому и это все еще пока остается гипотезой.

    «Но, опять же, то, что мы знаем о жизни и о Марсе в прошлом, делает существование жизни очень маловероятным. Кроме того, эта планета достаточно хорошо исследована, чтобы уверенно говорить, что там нет жизни», – полагает Моисеев.

    По его словам, условия для исследования Венеры более жесткие, чем на Марсе. В одно время СССР запускала станции на Венеру, три из которых («Венера–4, 5 ,6») были просто раздавлены атмосферным давлением – никто не ожидал, что там оно настолько высокое (93,3 бар). 

    «Только «Венере-7» удалось сесть на планету. Но здесь стоит уточнить, что из-за очень высокой температуры аппарат работает совсем недолго. То есть его заранее охлаждают, и пока он этот холод держит – живет, а дальше теряет свою работоспособность. Но с этим можно бороться, и сейчас уже есть более дееспособные проекты», – рассказывает Моисеев. 

    Также эксперт вспоминает проекты «Вега», когда СССР забросил в атмосферу Венеры французские шары-зонды, что, по мнению Моисеева, и сейчас является перспективным направлением, поскольку с помощью таких аппаратов можно более детально исследовать планету. Такие шары-зонды могут как раз двигаться в тех местах, где атмосфера менее плотная. При этом он уточняет, что при большом желании можно и у Венеры найти схожую с земной атмосферу, если «подняться повыше».

    «Вообще, японцы вокруг Венеры активно летают. Были исследования и у нас, позже и американцы делали всякое, были у них посадочные зонды. На этом, в общем-то, остановились. Все решили, что дело дорогое, поэтому хватит, достаточно и того, что уже есть. А сейчас как раз техника развивается, в связи с чем появляются разговоры о том, чтобы вернуться к этому вопросу», – говорит Моисеев.

    Эксперт отмечает, что у России есть проект «Венера-Д», в котором собираются принять участие и американцы. Сам проект подразумевает постройку автоматической межпланетной станции для изучения Венеры, которая планируется к запуску после 2025 года. Но Моисеев поясняет, что здесь пока есть отставание по срокам и финансированию, поэтому пока это можно оценивать только как теорию.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия планирует не только продолжать проект «Венера-Д», который ведется совместно с США, но и рассматривает отправку отдельной миссии на Венеру.


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