В России оценили решение Трампа рассекретить «российское дело»

«Трампу важно показать лицемерие всего разведывательного сообщества. Это позитивная история», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Так он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа рассекретить все документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой и скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

«Для Трампа это позитивная история. Но особого влияния на рейтинги не будет, так как тематика Russia-gate надоела большинству американцев. Главный вопрос на повестке – это кризис, безработица и пандемия. Поэтому сейчас в Америке есть не так много людей, которым интересно во все это вникать», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Но мы видим по тем крохам, которые попадают в СМИ, что эта история была выдумкой политтехнологов экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан признавался, что данную историю придумали для того, чтобы отвлечь внимание общественности от скандала со взломом почтового сервера Клинтон», – пояснил эксперт.

«Также есть заявления Бреннана о том, что Россия довольно открыто пыталась коммуницировать и со штабом Трампа, и со штабом Клинтон. Но они предпочли об этом замолчать и представить это как «коварное русское влияние», не имеющего отношения к действительности», – добавил Дудаков.

Поэтому, считает собеседник, для Трампа важно показать лицемерие всего разведывательного сообщества. «Но если бы это стало известно в 2017 или 2018 году, ему бы это помогло. А сейчас тема связей с Россией уже всем надоела, поэтому народ воспримет эту информацию спокойно», – прогнозирует политолог.

«С другой стороны, в решении рассекретить данные именно сейчас есть свои недоставки. Во-первых, такие действия воспринимаются как попытка отвлечь населения от актуальных проблем. Во-вторых, в случае возможной победы на выборах Трамп мог бы обелить свое имя. Именно второй срок для любого президента означает то, каким он войдет в историю», – заключил Дудаков.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить все документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой, а также скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

Он сообщил, что «в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории – связанного с Россией надувательства».

«Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон», – добавил Трамп.

Президент США заявил, что «вся информация по скандалу с обманом, связанным с Россией, была рассекречена» им уже «давно», но, «к сожалению» для США, «люди действовали очень медленно», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил материалы, которые касаются «текущей деятельности Конгресса по осуществлению надзора и проведению разбирательства».

Fox News сообщает, что речь идет о «рукописных заметках» экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, касающихся возможных планов экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году «очернить Дональда Трампа путем раздувания сандала вокруг утверждений о вмешательстве российской спецслужбы». Предположительно, такой план предлагал один из «советников по внешней политике» из команды Клинтон.\

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