Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».

«Считать целесообразным создание общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» (далее – Фонд защиты детей)», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что учредителем фонда от имени России является Минпросвещения.

В указе говорится, что «Фонд защиты детей» создан «в целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию».

Ранее Путин потребовал не допускать лиц с судимостью к работе в детских спортивных секциях.