Путин потребовал не допускать лиц с судимостью к работе в детских спортивных секциях

Преподаватели, имеющие судимость, не должны работать в российских спортивных школах и детских секциях, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту, которое прошло в режиме видеоконференции.

«Равные возможности и обязанности должны быть и у наставников молодежи. Вот на что хотел бы обратить внимание: тренер в спортивной школе – он ведь такой же педагог, как и учитель физической культуры. Все организации, где дети занимаются спортом, по сути своей образовательные», – передает ТАСС слова президента России.

Путин напомнил, что в России в сфере образования запрещено работать с детьми людям, которые имеют судимость. «Но это только в сфере образования. Мы уже говорили, что необходимо гармонизировать все эти отношения. Но все это завязло в межведомственных дискуссиях», – посетовал президент.

«Я прошу Министерство спорта, Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения расставить здесь все точки над i и решить все вопросы по согласованию этих позиций, а также подготовить для обсуждения на следующем заседании нашего совета доклад о ходе реализации межведомственных программ детского, юношеского и студенческого спорта», – распорядился Путин.

Глава государства также предложил участникам заседания поговорить о том, как реализуется договоренность в части корректив деятельности учреждений детского, юношеского и студенческого спорта.

«Их главная цель, независимо от ведомственной принадлежности, формирование условий для всестороннего развития человека. В этой работе следует руководствоваться едиными принципами, подходами, где очень плотно должны быть увязаны рост спортивного мастерства и духовно-нравственное, интеллектуальное развитие воспитанников», – подчеркнул он.

«Кстати говоря, в некоторых школах полупрофессиональных так и происходит. Я посещал некоторые, допустим, футбольные организации, где футболом занимаются дети, там у них очень хорошо все выстроено. То есть примеры есть, и на них нужно равняться», – заключил Путин.

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