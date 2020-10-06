Суд изменил меру пресечения экс-президенту Киргизии Атамбаеву

Суд в Бишкеке вынес решение об изменении меры пресечения на домашний арест бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, который является главным фигурантом дела о столкновениях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, сообщил его адвокат Замир Жоошев.

«В отношении Атамбаева суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест», – сказал он ТАСС.

Между тем в пресс-службе минздрава республики сообщили, что как минимум 686 человек пострадали в результате столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов в Киргизии.

«521 пострадавший после оказания первичной медицинской помощи отправлен на амбулаторное лечение, 164 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них семь находятся в реанимации. Один пострадавший скончался», – сообщили в минздраве.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.

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