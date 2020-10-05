Помпео оценил настрой администрации США в связи с состоянием Трампа

Американская администрация готова к любому развитию ситуации в связи с госпитализацией президента США Дональд Трампа, а также каким бы то ни было враждебным действиям иностранных государств, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Мы полностью готовы ко всем вариантам развития событий, которые могут иметь место», – приводит слова Помпео ТАСС.

Госсекретарь США напомнил, что Трамп в воскресенье прямо из больницы провел совещание «со всей командой, отвечающей за национальную безопасность».

Отвечая на вопрос о том, могут ли иностранные государства воспользоваться болезнью Трампа в своих интересах, госсекретарь сказал: «Вся команда готова. <...> Мы знаем, что есть <...> враждебные действующие лица в мире. Соединенные Штаты полностью готовы, готов как Госдепартамент, так и наши дипломаты. Сегодня днем я беседовал с генералом [Марком] Милли (председателем Комитета начальников штабов американских ВС)». «Все готовы», – заверил глава американского внешнеполитического ведомства.

В воскресенье врачи сообщили, что Трампа может быть выписан из больницы уже в понедельник, после чего продолжит лечение в Белом доме. При этом в графике президента США на понедельник никаких мероприятий с участием американского лидера не значится.

Напомним, в минувшую пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием Трампа. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Врачи приняли решение начать лечение препаратом «Ремдесивир».

Позже появились сведения, что американский лидер до госпитализации получал кислородную поддержку. В воскресенье Белый дом признал, что Трамп до госпитализации испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом.

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