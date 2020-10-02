Трамп ушел на карантин

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей будет соблюдать карантин.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что коронавирус выявили у советницы Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала американского лидера в поездке в Кливленд, где состоялись дебаты кандидатов в президенты. В среду Хикс сопровождала Трампа во время его визита в Миннесоту, где Трамп выступил перед своими сторонниками.

Трамп подтвердил, что у «Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус дал положительный результат», передает ТАСС.

«Ужасно!» – заявил Трамп, добавив, что он и его жена также «ждут результаты тестов».

«Тем временем мы начинаем соблюдение карантина», – сообщил он.

В июле коронавирус обнаружили у советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

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