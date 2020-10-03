Появились сведения о состоянии Трампа после госпитализации

Лечащий врач президента Соединенных Штатов Шон Конли оценил состояние Дональда Трампа после госпитализации в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд в связи с получением положительного результата теста на вирус SARS-CoV-2.

«Я рад сообщить, что президент [Трамп] очень хорошо справляется. Ему не нужен никакой дополнительный кислород, но, проконсультировавшись со специалистами, мы решили начать лечение препаратом «Ремдесивир». Он завершил прием первой дозы [лекарства] и отдыхает», – говорится в заявлении врача, которое опубликовала в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Через несколько часов после прибытия в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд Трамп рассказал подписчикам о своем самочувствии. «Думаю, все идет хорошо. Спасибо всем! Люблю [вас]!» – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, в пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. В тот же день глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

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