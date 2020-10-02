Заболевший COVID-19 Трамп продолжил работать

Президент США Дональд Трамп продолжил работу, несмотря на то, что заболел коронавирусной инфекцией, сообщил глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.

«Его первым вопросом ко мне сегодня утром было, как там экономика, как идут переговоры о стимулирующем пакете на Капитолийском холме ... У нас президент, который не только на работе, но и дома останется на работе. Я оптимистичен по поводу того, что он быстро поправится», – приводит слова представителя Белого дома РИА «Новости».

Он добавил, что у президента фиксируются лишь легкие симптомы заболевания.

«Врачи продолжают наблюдать и за его здоровьем, и за здоровьем Первой леди. (...) Они будут рады сообщить свежую информацию сегодня позже», – сказал Мидоус.

«Он не просто сохраняет хорошее расположение духа, но и очень энергичен. Мы несколько раз говорили утром. Я получил пять или шесть вещей, которые он поручил мне сделать, как происходит каждое утро», – заключил чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Он добавил: «Мы немедленно начнем наш карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе!»

Как заявил в пятницу врач Трампа Шон Конли, американский лидер и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо. Конли добавил, что «получил подтверждение, что президент Трамп и первая леди Мелания Трамп дали положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2».

Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщение о заболевании Трампа, отметил, что теперь он не сможет везде появляться и проводить свои многотысячные ралли. Ранее Трамп делал ставку на эти ралли и вообще на «полевую» работу.