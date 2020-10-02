Политолог оценил последствия заболевания Трампа COVID-19 для избирательной кампании

«Может быть, рейтинги Трампа даже подрастут из-за сочувствия к президенту», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя сообщение американского врача Шона Конли о положительном тесте на коронавирус у президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

«Для Дональда Трампа это нехорошие новости. Осталось буквально 33 дня до выборов. Теперь он не сможет везде появляться и проводить свои многотысячные ралли, которые он так любит. Ранее Трамп делал ставку на эти ралли и вообще на «полевую» работу», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.

«Судя по всему, серьезной угрозы здоровью президента США нет, потому что и симптомы отсутствуют, – добавил эксперт. – Может быть, если он быстро поправится, то в конце октября вернется в свой обычный график. Но ему не удастся в полной мере провести предвыборную кампанию».

«На вторых дебатах Трамп планировал подготовиться и выступить сильнее, чем на первых. Теперь, с большой вероятностью, отменятся вторые и третьи дебаты, потому что комиссия по их организации откажется принимать участника с позитивным тестом на коронавирус из-за опасений за здоровье и персонала, и Джо Байдена», – полагает Дудаков.

Из-за вынужденного отказа от публичных мероприятий штаб Трампа сконцентрируется на рекламе, прогнозирует политолог. «Сейчас то же самое делает Байден. У него в сентябре не было мероприятий. Вместо этого кандидат от демократов делает упор на продвижение своей рекламы в интернете и на телевидении», – пояснил собеседник.

«Но Трампу без ралли будет сложнее. Если бы его оппонент был активнее, это стало бы для Трампа фатальной ситуацией, он бы сильно отстал от него. Но так как Байден сам мероприятий не проводит, то Трамп просто опустится до уровня его кампании. Они будут идти на равных. Может быть, рейтинги Трампа даже подрастут из-за сочувствия к президенту», – резюмировал Дудаков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Он добавил: «Мы немедленно начнем наш карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе!».

Как заявил в пятницу врач Трампа Шон Конли, американский лидер и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо. Конли добавил, что «получил подтверждение, что президент Трамп и первая леди Меланья Трамп дали положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2».

Между тем из графика Белого дома следует, что Трамп отменил все очные мероприятия на пятницу, передает ТАСС.

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