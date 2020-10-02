Политолог оценил последствия заболевания Трампа COVID-19 для избирательной кампании

Взгляд
2 октября, пятница  |  Последнее обновление — 11:48  |  vz.ru
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Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

Российский газопровод получил поддержку откуда меньше всего ожидал REUTERS/Hannibal Hanschke
Пока Германию одолевают сомнения, продолжать ли строительство «Северного потока – 2», эксплуатацию проекта неожиданно разрешила другая страна – Дания. Как раз в датских водах этот газопровод пока не достроен. Почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию? Как это скажется на завершении проекта? Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Евросоюз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко

Евросоюзу абсолютно нечего противопоставить ни Эрдогану, ни Лукашенко Vasily Fedosenko/Reuters
С третьей попытки Евросоюз все-таки наказал Александра Лукашенко и утвердил санкции против Белоруссии на уровне глав государств. От этого Батька скорее выиграл, чем проиграл, но главным героем вечера в любом случае стал не он, а президент Турции. Реджеп Эрдоган явным образом перешагнул через «красную линию», а Европа расписалась в своей беспомощности перед ним. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

Алексей Алешковский, сценарист
Мы помним, как еще совсем недавно на волне революционных настроений – антироссийских и прозападных – российские войска из Армении требовали выводить. Теперь концепт сменился. «И вводим, и выводим!» впору сделать девизом наших вооруженных сил. Подробности...
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Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

Сергей Мардан, публицист
Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное – использовать нас не надо. Лучше мы сами кого-нибудь используем. Подробности...
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К 40 годам понял секрет старости

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Достижения – это прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой. Подробности...
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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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    Политолог оценил последствия заболевания Трампа COVID-19 для избирательной кампании

       2 октября 2020, 11:18
    Фото: JONATHAN ERNST/Reuters
    Текст: Наталья Макарова

    «Может быть, рейтинги Трампа даже подрастут из-за сочувствия к президенту», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя сообщение американского врача Шона Конли о положительном тесте на коронавирус у президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

    «Для Дональда Трампа это нехорошие новости. Осталось буквально 33 дня до выборов. Теперь он не сможет везде появляться и проводить свои многотысячные ралли, которые он так любит. Ранее Трамп делал ставку на эти ралли и вообще на «полевую» работу», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.

    «Судя по всему, серьезной угрозы здоровью президента США нет, потому что и симптомы отсутствуют, – добавил эксперт. – Может быть, если он быстро поправится, то в конце октября вернется в свой обычный график. Но ему не удастся в полной мере провести предвыборную кампанию».

    «На вторых дебатах Трамп планировал подготовиться и выступить сильнее, чем на первых. Теперь, с большой вероятностью, отменятся вторые и третьи дебаты, потому что комиссия по их организации откажется принимать участника с позитивным тестом на коронавирус из-за опасений за здоровье и персонала, и Джо Байдена», – полагает Дудаков.

    Из-за вынужденного отказа от публичных мероприятий штаб Трампа сконцентрируется на рекламе, прогнозирует политолог. «Сейчас то же самое делает Байден. У него в сентябре не было мероприятий. Вместо этого кандидат от демократов делает упор на продвижение своей рекламы в интернете и на телевидении», – пояснил собеседник.

    «Но Трампу без ралли будет сложнее. Если бы его оппонент был активнее, это стало бы для Трампа фатальной ситуацией, он бы сильно отстал от него. Но так как Байден сам мероприятий не проводит, то Трамп просто опустится до уровня его кампании. Они будут идти на равных. Может быть, рейтинги Трампа даже подрастут из-за сочувствия к президенту», – резюмировал Дудаков.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Он добавил: «Мы немедленно начнем наш карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе!».

    Как заявил в пятницу врач Трампа Шон Конли, американский лидер и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо. Конли добавил, что «получил подтверждение, что президент Трамп и первая леди Меланья Трамп дали положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2».

    Между тем из графика Белого дома следует, что Трамп отменил все очные мероприятия на пятницу, передает ТАСС.

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