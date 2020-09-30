Эксперт: Дебаты Байдена и Трампа показали главную проблему Америки

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30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
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Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе

Артиллерия активно применяется обеими сторонами конфликта ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE/
Reuters
Три дня новых азербайджано-армянских столкновений в Нагорном Карабахе позволяют подвести некоторые итоги. Уже можно констатировать, что, несмотря на все бравурные заявления, планы масштабного наступления Азербайджана на Карабах сорваны. Почему более оснащенная и подготовленная армия Баку не смогла организовать «блицкриг» и отбить у Еревана вожделенный Степанакерт? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

Елена Кондратьева, журналист
Требуется, вероятно, новый общественный консенсус, при котором все стороны согласятся приравнять политические убеждения к национальности или вероисповеданию. И тогда известный тезис, что нет плохих или хороших наций, а есть плохие и хорошие люди, расширится до понимания, что нет хороших или плохих либералов, патриотов или коммунистов. Подробности...

Как «Новичок» рождает цензуру

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Думать по поводу дела Алексея Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Его отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует. Подробности...
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Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Макрон отомстил Лукашенко

Обсуждение: 11 комментариев

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Эксперт: Дебаты Байдена и Трампа показали главную проблему Америки

       30 сентября 2020, 16:30
    Фото: REUTERS/Brian Snyder
    Текст: Ирина Яровая

    Дональд Трамп и Джо Байден выполнили свои установки на дебаты, поэтому после первого раунда – ничья, считает политолог Евгений Минченко. Он отметил сильные и слабые стороны обоих соперников во время состоявшихся накануне дебатов.

    «Джо Байдену, учитывая слухи о его плохом состоянии здоровья и ментальных проблемах, достаточно выглядеть бодрым, энергичным и не допустить большого количества присущих ему оговорок. Эту задачу Байден выполнил», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

    Эксперт не исключил, что команда действующего президента США Дональда Трампа была права, утверждая, что Байден выйдет на дебаты «под какими-то веществами» или с наушником для подсказок. «Я, как человек постоянно выступающий публично, могу сказать, что говорить гладкими законченными фразами без пауз и слов-паразитов очень сложно. Но Байден в свои 77 лет с этой задачей справился», – сказал Минченко.

    По оценке эксперта, в ходе дебатов Байден придерживался плана разговаривать не с Трампом, а со своими избирателями. Он хотел показать, что оппонент «не заслуживает разговора с ним». Также демократ пытался удерживать позицию «единственного взрослого в комнате» на фоне «лживого и эмоционального Трампа», хотя Байден неоднократно переходил на личные оскорбления, назвав президента «клоуном» и «путинским щенком».

    Трамп, в свою очередь, пытался вывести Байдена из себя и постоянно перебивал оппонента. «Трамп атаковал Байдена по двум темам: тема первая – за 47 месяцев у власти Трамп сделал больше, чем Байден за 47 лет», – указал собеседник.

    Также Трамп атаковал сына Байдена Хантера, у которого были проблемы с наркотиками. «Трамп, которого регулярно обвиняют в связях с Россией, задавал вопрос: «Жена мэра Москвы, Елена Батурина, за какие заслуги перечислила 3,5 млн долларов Хантеру Байдену? Что ты сделал для русских за эти деньги, Джо?».

    «В ответ Байден ничего содержательного не ответил, он просто повторял как мантру: это неправда, это неправда и все. Это стандартный прием Байдена, и в этом была его ошибка. При таких обвинениях необходимо давать более развернутый ответ, чем просто банальное отрицание», – отметил Минченко.

    По мнению эксперта, исход предстоящих в США президентских выборов с высокой долей вероятности будет решаться не на избирательных участках, а в судах. Также будет важна лояльность силовиков. Именно поэтому во время дебатов Трамп говорил, что «максимально поддерживает» их и не допустит снижения уровня их финансирования.

    Кроме того, прозвучало обращение Трампа к судейскому корпусу. За время своего президентства он назначил рекордное количество судей – 300 человек, а администрация Обамы и Байдена – ни одного. Кроме этого, Трамп анонсировал, что в ближайшее время «продавит назначение еще одного судьи в Верховном суде – и республиканцы будут иметь в этом суде перевес».

    «Это принципиально важно, учитывая тот факт, что Верховный суд уже решал исход президентских выборов в 2000 году», – напомнил Минченко, добавив, что Трамп «не сдал правых радикалов» на предложение «публично отречься от них».

    Эксперт убежден, что «Трамп свою задачу тоже выполнил». «Мой вердикт по первому раунду дебатов – ничья. Каждый кандидат выполнил свою задачу-минимум, но в то же время никто никого не разгромил», – считает политолог.

    Собеседник добавил, что дебаты отражают не только деградацию политической культуры, но и «высокий раскол в американском обществе». «Самая главная проблема Америки сегодня заключается в том, что они утратили культуру компромисса», – подытожил Минченко.


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