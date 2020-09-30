Эксперт: Дебаты Байдена и Трампа показали главную проблему Америки

Дональд Трамп и Джо Байден выполнили свои установки на дебаты, поэтому после первого раунда – ничья, считает политолог Евгений Минченко. Он отметил сильные и слабые стороны обоих соперников во время состоявшихся накануне дебатов.

«Джо Байдену, учитывая слухи о его плохом состоянии здоровья и ментальных проблемах, достаточно выглядеть бодрым, энергичным и не допустить большого количества присущих ему оговорок. Эту задачу Байден выполнил», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Эксперт не исключил, что команда действующего президента США Дональда Трампа была права, утверждая, что Байден выйдет на дебаты «под какими-то веществами» или с наушником для подсказок. «Я, как человек постоянно выступающий публично, могу сказать, что говорить гладкими законченными фразами без пауз и слов-паразитов очень сложно. Но Байден в свои 77 лет с этой задачей справился», – сказал Минченко.

По оценке эксперта, в ходе дебатов Байден придерживался плана разговаривать не с Трампом, а со своими избирателями. Он хотел показать, что оппонент «не заслуживает разговора с ним». Также демократ пытался удерживать позицию «единственного взрослого в комнате» на фоне «лживого и эмоционального Трампа», хотя Байден неоднократно переходил на личные оскорбления, назвав президента «клоуном» и «путинским щенком».

Трамп, в свою очередь, пытался вывести Байдена из себя и постоянно перебивал оппонента. «Трамп атаковал Байдена по двум темам: тема первая – за 47 месяцев у власти Трамп сделал больше, чем Байден за 47 лет», – указал собеседник.

Также Трамп атаковал сына Байдена Хантера, у которого были проблемы с наркотиками. «Трамп, которого регулярно обвиняют в связях с Россией, задавал вопрос: «Жена мэра Москвы, Елена Батурина, за какие заслуги перечислила 3,5 млн долларов Хантеру Байдену? Что ты сделал для русских за эти деньги, Джо?».

«В ответ Байден ничего содержательного не ответил, он просто повторял как мантру: это неправда, это неправда и все. Это стандартный прием Байдена, и в этом была его ошибка. При таких обвинениях необходимо давать более развернутый ответ, чем просто банальное отрицание», – отметил Минченко.

По мнению эксперта, исход предстоящих в США президентских выборов с высокой долей вероятности будет решаться не на избирательных участках, а в судах. Также будет важна лояльность силовиков. Именно поэтому во время дебатов Трамп говорил, что «максимально поддерживает» их и не допустит снижения уровня их финансирования.

Кроме того, прозвучало обращение Трампа к судейскому корпусу. За время своего президентства он назначил рекордное количество судей – 300 человек, а администрация Обамы и Байдена – ни одного. Кроме этого, Трамп анонсировал, что в ближайшее время «продавит назначение еще одного судьи в Верховном суде – и республиканцы будут иметь в этом суде перевес».

«Это принципиально важно, учитывая тот факт, что Верховный суд уже решал исход президентских выборов в 2000 году», – напомнил Минченко, добавив, что Трамп «не сдал правых радикалов» на предложение «публично отречься от них».

Эксперт убежден, что «Трамп свою задачу тоже выполнил». «Мой вердикт по первому раунду дебатов – ничья. Каждый кандидат выполнил свою задачу-минимум, но в то же время никто никого не разгромил», – считает политолог.

Собеседник добавил, что дебаты отражают не только деградацию политической культуры, но и «высокий раскол в американском обществе». «Самая главная проблема Америки сегодня заключается в том, что они утратили культуру компромисса», – подытожил Минченко.