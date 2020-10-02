Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Трампа

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп чувствуют себя хорошо, сообщил врач американского лидера Шон Конли.

Конли сообщил, что «получил подтверждение, что президент Трамп и первая леди Меланья Трамп дали положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2», передает РИА «Новости».

В данный момент они чувствуют себя хорошо и планируют «оставаться в Белом доме на время выздоровления».

«Можете не сомневаться, что я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления», – добавил врач.

Между тем из графика Белого дома следует, что Трамп отменил все очные мероприятия на пятницу, передает ТАСС.

Он намерен принять участие лишь в телефонной конференции, посвященной оказанию помощи пожилым людям в условиях пандемии.

При этом изначально в графике американского лидера числились на пятницу 14 мероприятий, в том числе предвыборный митинг перед его сторонниками в городе Сэнфорд (штат Флорида).

Сам Трамп сообщил в Twitter, что действительно сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Он добавил: «Мы немедленно начнем наш карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе!».

Этот пост стремительно набирает отклики в Сети: в течение 45 минут запись собрала более 386 тыс. ретвитов, более 388 тыс. лайков и 139 тыс. комментариев.

Ранее стало известно, что Трамп и с супругой ушли на карантин и ожидают результаты теста на коронавирус. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс, которая сопровождала его в поездке в Кливленд, где состоялись дебаты кандидатов в президенты.

Между тем американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США главным распространителем дезинформации о коронавирусе.