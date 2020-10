Трампа назвали главным распространителем дезинформации о коронавирусе

Американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США Дональда Трампа главным распространителем дезинформации о коронавирусе.

В своем исследовании ученые широко используют термин «инфодемия» (от слов «информация» и «эпидемия»), который впервые применила Всемирная организация здравоохранения для обозначения волны слухов, обычно дезинформирующих, о коронавирусе в информационном пространстве.

«Мы обнаружили, что упоминания в СМИ имени президента США Дональда Трампа в контексте дезинформации о COIVID-19 были крупнейшей частью «инфодемии». Упоминания Трампа охватывают 37,9% от всех дезинформирующих дискуссий, что опережает (по частоте упоминаний) любые другие темы (связанные с пандемией). Мы сделали вывод, что президент США был, похоже, локомотивом «инфодемии», – передает РИА «Новости» исследование ученых.

В своем исследовании ученые рассмотрели более 38 млн англоязычных статей о коронавирусе, которые были опубликованы с 1 января по 26 мая.

Исследователи выделили 11 тем, в которых информация о пандемии COVID-19 искажалась, и зафиксировали 522472 случая «инфодемии» в англоязычных СМИ. Отмечается, что 423921 материал с заведомо ложной информацией о коронавирусе – это статьи с высказываниями Трампа. Наиболее популярной темой стали «чудодейственные лекарства» от коронавируса (295351 упоминание в англоязычных СМИ).

Согласно исследованию ученых, наибольший всплеск упоминаний в СМИ этих лекарств спровоцировали слова Трампа во время брифингов о пользе гидроксихлорохина.

В случаи коронавирусной «инфодемии» также включены такие темы, как обвинения в адрес Демократической партии США по поводу возможных выгод для них от распространения COVID-19, связь вспышек заболеваний с вышками 5G, роль Билла Гейтса и другие.

В пятницу глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей будет соблюдать карантин. Коронавирус выявили у советницы Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала американского лидера в поездках в Кливленд и Миннесоту.

Американские Associated Press и The New York Times опубликовали материалы, в которых беспочвенно обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе.

Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что занимается какой-либо дезинформацией. В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркивал, что обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе – очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада.

