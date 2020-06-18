Кремль счел абсурдными обвинения в дезинформации по ситуации с коронавирусом в ЕС

Обвинения в адрес России в якобы организации совместных с Китаем и Ираном дезинформационных кампаний по отношению к странам ЕС с начала пандемии коронавируса являются абсурдными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается дезинформации, то мы такие обвинения считаем абсурдными», – сказал Песков, добавив, что Кремль «категорически не согласен с такими утверждениями», передает ТАСС.

«Наоборот, и Россия, и Китай постоянно выступают за международную кооперацию в борьбе с коронавирусом, в разработке вакцин, в разработке медикаментов для борьбы с этой инфекцией», – отметил он.

На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что Россия и Китай с начала пандемии коронавируса якобы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза.