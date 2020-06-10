ЕК заявила о «дезинформационных кампаниях» России и Китая во время пандемии

Еврокомиссия считает, что Россия и Китай с начала пандемии коронавируса якобы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Европейского союза.

Из заявления ЕК следует, что иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, якобы «участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире», передает ТАСС.

Кроме того, в ЕК заявили, что «ЕС будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах в рамках пакета «Команда Европа», а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы и пропаганды более безопасной медиасреды».

В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию», стремясь таким образом изменить миропорядок.

Позже он заявил, что рост могущества Пекина и его сотрудничество с Москвой превращаются во всю большую «угрозу» для Европы и Североатлантического альянса.