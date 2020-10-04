Белый дом признал резкое снижение уровня кислорода в крови Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу утром испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом, заявил глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала Fox News.

«Вчера утром мы действительно испытывали обеспокоенность по этому поводу. У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился», – приводит ТАСС ответ главы аппарата сотрудников Белого дома на соответствующий вопрос.

При этом Медоуз отметил, что к настоящему моменту у Трампа нет повышенной температуры, уровень сатурации (насыщения крови кислородом) также находится в норме.

Тем временем лечащий врач президента США Шон Конли сообщил, что команда специалистов военно-медицинского центра имени Уолтера Рида оценивает состояние здоровья Дональда Трампа с осторожным оптимизмом.

«Он провел большую часть дня, занимаясь своими обязанностями [президента США], и без труда передвигался по медицинскому блоку [где проходит лечение]. Пока еще рано говорить, что худшее позади, но команда [специалистов] сохраняет осторожный оптимизм [по поводу состояния здоровья Трампа]», – говорится в заявлении врача, которое опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

По словам Конли, лечение главы американского правительства противовирусным препаратом «Ремдесивир» проходит без осложнений. «Президент Трамп по-прежнему хорошо себя чувствует, достигая существенного прогресса с момента постановки диагноза. Сегодня вечером (в субботу по времени восточного побережья США – прим. ВЗГЛЯД) он без осложнений завершил прием второй дозы «Ремдесивира». У него по-прежнему не наблюдается жар, и ему не предоставляют дополнительной кислородной поддержки», – сообщил врач. Конли добавил, что уровень сатурации (насыщения крови кислородом) президента США в течение всего дня был в пределах нормы и составлял от 96% до 98%.

Врачи планируют в воскресенье продолжить курс лечения противовирусным препаратом «при полной поддержке исполнения президентом своих обязанностей», добавил Конли.

Ранее осведомленный источник из числа команды врачей президента США предупредил, что следующие 48 часов будут критически важными для здоровья Трампа. После этого глава американской администрации рассказал о самочувствии при поступлении в военно-медицинский центр в субботу ночью и через сутки нахождения в медучреждении.

Напомним, в пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. В тот же день глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Специалисты центра приняли решение начать лечение Трампа препаратом «Ремдесивир».

Позже появились сведения, что американский лидер получал кислородную поддержку еще в Белом доме, до госпитализации.

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