Трамп рассказал о самочувствии при поступлении в госпиталь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о самочувствии при поступлении в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд в субботу ночью и через сутки нахождения в медицинском учреждении.

«Когда я прибыл сюда, то не очень хорошо себя чувствовал. Сейчас я чувствую себя намного лучше», – заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter американского лидера.

«Думаю, я скоро вернусь», – добавил Трамп, слова которого приводит ТАСС.

Ранее осведомленный источник из числа команды врачей президента США предупредил, что следующие 48 часов будут критически важными для здоровья Трампа.

Напомним, в пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. В тот же день глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Специалисты центра приняли решение начать лечение Трампа препаратом «Ремдесивир».

Позже появились сведения, что американский лидер получал кислородную поддержку еще в Белом доме, до госпитализации.

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