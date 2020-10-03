Трамп рассказал о своем самочувствии

Заболевший коронавирусом глава Белого дома Дональд Трамп выразил благодарность американским медикам, и сообщил, что чувствует себя хорошо.

«Доктора, медсестры и все замечательные [работники] Медицинского центра имени Уолтера Рида и другие в аналогичных потрясающих заведениях, которые к ним присоединились, – замечательные. За последние шесть месяцев достигнут большой прогресс в битве с этой чумой. С их помощью я чувствую себя хорошо», – написал Трамп в Twitter.

Между тем Associated Press со ссылкой на источник заявило, что американский лидер получал дополнительную кислородную поддержку еще в Белом доме, до госпитализации, передает ТАСС.

Врач Трампа Шон Конли сообщил, что коронавирус у президента был диагностирован еще вечером в четверг.

Трамп сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Позже Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Специалисты центра приняли решение начать лечение Трампа препаратом «Ремдесивир».

При этом конкурент 74-летнего Трампа на выборах президента 77-летний Байден также проверился на коронавирус, тест показал отрицательный результат. Напомним, президентские выборы США пройдут 3 ноября.