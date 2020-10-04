Врач назвал срок выписки Трампа из больницы

Состояние президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продолжает улучшаться, сообщил его лечащий врач Шон Конли. Его коллега Брайан Гарибальди добавил, что американского лидера могут выписать уже в понедельник, 5 октября.

«Состояние президента продолжает улучшаться», – передает РИА «Новости» слова Конли.

Как отметил Гарибальди, врачи сейчас стремятся обеспечить, чтобы Трамп ел и пил, двигался как можно дольше.

«В случае, если все пойдет, как запланировано, Трамп может быть выписан уже завтра», – сказал Гарибальди.

Конли уточнил, что в пятницу у Трампа была высокая температура, а насыщенность кислородом в крови президента США дважды падала во время болезни – в пятницу и субботу. Врач подтвердил, что ему давали кислород в пятницу, но не стал говорить, давали ли кислород в субботу.

В свою очередь врач Шон Дудли заявил, что Трамп не испытывает сейчас проблем с дыханием и свободно передвигается «без каких-либо ограничений».

Напомним, в пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

Очередные всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД