Байден пересдал тест на коронавирус

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден сдал очередной тест на коронавирус, сообщило Associated Press.

В предвыборном штабе Байдена утверждают, что результат нового теста Байдена на коронавирус отрицательный, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием Трампа. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Врачи приняли решение начать лечение препаратом «Ремдесивир».

Позже появились сведения, что американский лидер до госпитализации получал кислородную поддержку. В воскресенье Белый дом признал, что Трамп до госпитализации испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом.

После выявления коронавируса у Трампа кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден также проверился на коронавирус.

В минувший вторник Байден участвовал в первых предвыборных теледебатах с Трампом в Кливленде (штат Огайо). При выходе на сцену кандидаты по заранее достигнутой договоренности в целях предосторожности не обменялись рукопожатиями. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп заставил Байдена трястись и запинаться.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД