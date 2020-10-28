Сотрудник Госдепа США после поездки в Европу заболел COVID-19

Руководитель отдела политического планирования Госдепартамента США Питер Берковиц после посещения Великобритании, Венгрии и Франции получил положительный результат теста на коронавирус, сообщили источники The Washington Post в американском внешнеполитическом ведомстве.

Во время поездки в Европу в октябре Берковиц встречался с должностными лицами высокого ранга в Будапеште, Лондоне и Париже. По данным издания, дипломат во время турне редко надевал защитную маску и практически не придерживался практики социального дистанцирования. Кроме того, сотрудники посольств США в Европе выражали опасения перед его поездкой в связи с растущими темпами распространения нового коронавируса. При этом другой источник издания в Госдепартаменте заявил, что Берковиц постоянно носил маску и соблюдал все необходимые рекомендации, передает ТАСС.

По сведениям издания, после визита Берковица в Лондон британские должностные лица стали «более избирательно подходить» к очным встречам с американскими делегациями. Так, Лондон попросил отложить предстоящую поездку спецпредставителя США по Венесуэле и Ирану Эллиотта Абрамса. В свою очередь Венгрия, по данным издания, «не высказывала жалоб», когда венгерским властям сообщили о заболевании американского дипломата.

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано более 8,76 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 226,5 тыс. человек.

Напомним, 4 октября стало известно, что личный помощник президента США Дональда Трампа Ник Луна, сопровождавший американского лидера в большинстве поездок, заразился коронавирусом. 3 октября стало известно, что коронавирусом заразился глава предвыборного штаба Трампа Уильям Степин. Коронавирус также диагностировали у бывшей советницы главы Белого дома Келлиэнн Конуэй. Кроме того, коронавирус выявили у нескольких американских сенаторов из Республиканской партии.

2 октября президент США сообщил, что вместе с супругой ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными.

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