Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

Личный помощник президента США Дональда Трампа Ник Луна, сопровождавший американского лидера в большинстве поездок, заразился новым коронавирусом, сообщили источники Bloomberg.

Луна, входящий в число наиболее приближенных к президенту США лиц, присутствовал во вторник в Кливленде (штат Огайо) на первых теледебатах Трампа с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом. Он также участвовал во встрече Трампа со сторонниками в Бедминстере (штат Нью-Джерси) в четверг, передает ТАСС.

Телекомпания ABC в свою очередь отмечает, что Луна женат на сотруднице Белого дома, входящей в круг помощников старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился глава предвыборного штаба Трампа Уильям Степин. Коронавирус также диагностировали у бывшей советницы главы Белого дома Келлиэнн Конуэй. Кроме того, коронавирус выявили у нескольких американских сенаторов из Республиканской партии.

Напомним, в пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. В тот же день глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Специалисты центра приняли решение начать лечение Трампа препаратом «Ремдесивир».

Позже появились сведения, что американский лидер получал кислородную поддержку еще в Белом доме, до госпитализации. В воскресенье Белый дом признал, что Трамп до госпитализации испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД