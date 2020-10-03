Глава предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом

Менеджер предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Уильям Степин заразился коронавирусом, сообщило американское издание Politico. Коронавирус также диагностировали у бывшей советницы главы Белого дома Келлиэнн Конуэй.

По словам высокопоставленного источника из числа сотрудников штаба Трампа, у Степина наблюдаются «слабо выраженные симптомы, схожие с теми, которые фиксируются при гриппе», передает ТАСС.

По сведениям издания, руководитель избирательного штаба Трампа узнал о поставленном врачами диагнозе в пятницу вечером и планирует самоизолироваться до выздоровления.

Как ожидается, надзор над работой базирующегося в Арлингтоне (штат Вирджиния) штаба возьмет на себя заместитель его руководителя Джастин Кларк. Тем не менее предполагается, что Степин будет продолжать по мере возможности работать в удаленном режиме, сохраняя общий контроль за ходом избирательной кампании.

Кроме того, коронавирус также диагностировали у бывшей советницы главы Белого дома Келлиэнн Конуэй. «Сегодня вечером результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. У меня легкие симптомы (небольшой кашель), я чувствую себя хорошо. Проконсультировавшись с врачами, я ушла на карантин», – сообщила Конуэй.

По сведениям The Washington Post, 26 сентября Конуэй была в Белом доме на мероприятии, на котором Трамп объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт. Ранее о выявленном коронавирусе сообщили еще несколько человек, посещавших мероприятие.

Напомним, в пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. В тот же день глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Специалисты центра приняли решение начать лечение Трампа препаратом «Ремдесивир».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД