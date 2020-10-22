Адвокат Ефремова указал на возможное смягчающее обстоятельство в деле актера

Защита актера Михаила Ефремова считает, что возможный отказ погибшего в аварии Сергея Захарова пристегнуться ремнем может стать смягчающим вину артиста обстоятельством, заявил адвокат Петр Хархорин.

«Мы не оспариваем факт виновности Ефремова, но тщательно собираем все смягчающие обстоятельства. Отказ водителя пристегнуться может являться таковым», – сказал Хархорин в Мосгорсуде, где слушается жалоба на приговор актеру, передает ТАСС.

Он сообщил, что в салоне автомобиля погибшего нашли заглушку для ремня безопасности, которая позволяет отключить звуковое оповещение о том, что водитель не пристегнут.

Эксперт Елена Кучина в Мосгорсуде ранее заявила, что Захаров, вероятно, не был пристегнут в момент аварии, о чем свидетельствуют полученные им повреждения.

Во вторник проходило первое заседание суда по апелляции на приговор Ефремову, Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на 22 октября. Представитель потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщал, что сторона потерпевших готова взять деньги.

Сторона Ефремова предложила выплатить потерпевшей стороне 2,4 млн рублей в ходе судебного заседания по апелляции на приговор артисту. Прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора актеру. Против смягчения приговора выступала и сторона старшего сына погибшего Сергея Захарова.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий других потерпевших, также сообщал, что их сторона не согласна на смягчение приговора артисту после выплаты им компенсации морального ущерба.