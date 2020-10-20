Адвокат Ефремова предложил потерпевшим 2,4 млн рублей

Сторона осужденного актера Михаила Ефремова предложила выплатить потерпевшей стороне 2,4 млн рублей в ходе судебного заседания по апелляции приговору артисту.

«До начала заседания я получил возражения адвокатов потерпевших. В них указано, что единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация морального вреда, также была названа сумма. У нас деньги с собой, 2,4 млн рублей, могу показать, продемонстрировать в перерыве», – сказал адвокат Ефремова Петр Хархорин в ходе заседания Мосгорсуда, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что сторона защиты готова выплатить эти средства прямо сейчас, или положить на депозит нотариусу.

Во вторник Ефремова доставили в суд для рассмотрения апелляции на приговор. Прокуратура Москвы выступает против пересмотра приговора актеру. Против смягчения приговора выступала и сторона старшего сына погибшего Сергея Захарова.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.