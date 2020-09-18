Новый адвокат Ефремова попросил условного наказания

Новый адвокат актера Михаила Ефремова обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание, сообщили в Пресненском суде Москвы.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Владимира Васильева в защиту интересов Михаила Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет, с применением ст. 64 УК РФ, а также, согласно ст. 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным», – сообщил источник ТАСС.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

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