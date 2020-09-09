Ефремов перед апелляцией отказался от услуг адвоката Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП на восемь лет колонии, снова отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«Ефремов нам сказал, что отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев», – цитирует РИА «Новости» правозащитницу.

По ее словам, в настоящее время родственники Ефремова ищут нового адвоката.

При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг.

«Это глупость, информация не соответствует действительности», – заявил он.

Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

В ходе судебного разбирательства Ефремов уже отказывался от услуг Пашаева и заявил, что намерен нанять «других посильнее». Позже артист и адвокат вновь заключили соглашение о защите по уголовному делу о ДТП.

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