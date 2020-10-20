Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

Прокуратура Москвы выступает против пересмотра приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменения», – сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы.

Во вторник Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы актера и его адвокатов.

Ранее пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила, что Ефремов, как ожидается, будет доставлен в Мосгорсуд и лично примет участие в рассмотрении апелляции на приговор по своему уголовному делу.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.

В сентябре Петр Хархорин, третий адвокат Ефремова, попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.

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