Новый адвокат Ефремова подал жалобу на приговор актеру

Петр Хархорин, третий адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова, попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – сообщили ТАСС в Пресненском суде Москвы.

Хархорина называют одним из лучших российских адвокатов по делам о дорожно-транспортных происшествиях.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.