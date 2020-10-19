Ефремова доставят на рассмотрение апелляции на приговор

Артист Михаил Ефремов, как ожидается, будет доставлен в Мосгорсуд и лично примет участие в рассмотрении апелляции на приговор по своему уголовному делу, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Заседание состоится 20 октября в Мосгорсуде. Ожидается, что Ефремов будет доставлен в суд для участия в этом заседании», – сказала она.

По ее словам, на процесс также пустят некоторое количество журналистов. «В зал заседания будет допущено 45 журналистов-слушателей. Их будут пускать по аккредитации, которую необходимо отправить заранее», – передает ТАСС слова Солоповой.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.

В сентябре Петр Хархорин, третий адвокат Ефремова, попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.

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