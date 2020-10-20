Ефремова доставили в суд для рассмотрения жалобы на приговор

Осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова доставили в суд для рассмотрения апелляционной жалобы на его приговор.

Артиста поместили в специальное помещение для подсудимых, которое также называют аквариумом, в нем Ефремов что-то записывает, передает ТАСС.

Актера доставили в суд, несмотря на то, что действуют ограничения по коронавирусу, по которым вывоз заключенных на судебные заседания ограничен. Мосгорсуд также допустил в зал журналистов для рассмотрения жалобы на приговор.

При этом на заседание не пустили актера Никиту Джигурду. «Мы – участники процесса, я подал жалобу от национального комитета противодействия коррупции. Пристав мне шепнул на ушко, что был приказ меня не пускать», – цитирует артиста РИА «Новости».

Ранее Джигурда заявлял, что проводил свое собственное исследование видеозаписи с места аварии, согласно которому невозможно определить личность вышедшего из джипа после аварии человека.

Джигурда сообщил, что несколько других актеров, включая Чулпан Хаматову и Ирину Апесимову прислали письмо в Мосгорсуд в поддержку Ефремова.

Напомним, прокуратура Москвы выступает против пересмотра приговора актеру. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.

В сентябре Петр Хархорин, третий адвокат Ефремова, попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.

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