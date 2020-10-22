Погибшего в ДТП с Ефремовым заподозрили в пренебрежении правилами безопасности

Погибший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьер Сергей Захаров, вероятно, не был пристегнут в момент аварии, о чем свидетельствуют полученные им повреждения, заявила в Мосгорсуде эксперт Елена Кучина.

Кучина, проводившая медицинскую экспертизу по заказу новых адвокатов Ефремова, сообщила, что «характер повреждений тела Захарова позволяет утверждать, что он не был пристегнут в момент автоаварии», передает ТАСС.

«В частности, у него есть травмы от удара о рулевое колесо, что, как правило, случается когда водитель не пристегнут. Кроме этого, на теле отсутствуют травмы от самого ремня, которые, как правило, имеются в случаях, если водитель был пристегнут», – сказала эксперт.

Ранее сообщалось, что потерпевшие по делу Ефремова получили от актера по 1 млн рублей.

Напомним, прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора актеру. Против смягчения приговора выступала и сторона старшего сына погибшего Сергея Захарова.