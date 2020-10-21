Потерпевшие по делу Ефремова получили от актера по 1 млн рублей

Трое потерпевших по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова получили от него по 1 млн рублей компенсации, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Сегодня моим доверителям были переведены деньги от Михаила Ефремова по 1 млн рублей каждому. Мне это подтвердили Валерий, Маргарита и Виталий Захаровы», – цитирует ТАСС Добровинского.

Адвокат потерпевших отметил, что Ефремов официально признал свою вину в трагической аварии, что «позволяет полагать, что все свидетели, инсценировка с отсутствием памяти, все доказательства, которые пытались привести на уголовном процессе в Пресненском суде, – были лишь выдумкой стороны защиты Михаила Ефремова».

«Это, наверное, самое главное, что происходит в суде апелляционной инстанции. Нельзя не придать этому значения. Возможно, если бы Михаил Олегович принял такое решение еще в начале августа во время слушаний в первой инстанции, все сложилось бы для него по-другому», – добавил Добровинский.

По мнению адвоката, в четверг, 22 октября, будет последнее слушание по этому делу.

Ранее один из адвокатов артиста Роман Филиппов сообщил, что осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов выплатил компенсации еще трем потерпевшим. Другой защитник артиста Петр Хархорин уточнил, что в среду утром потерпевшим перевели по 1 млн рублей. По его словам, в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Во вторник проходило заседание суда по апелляции на приговор Ефремову, Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на 22 октября. Представитель потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщал, что сторона потерпевших готова взять деньги.

Сторона Ефремова предложила выплатить потерпевшей стороне 2,4 млн рублей в ходе судебного заседания по апелляции приговору артисту. Во вторник Прокуратура Москвы выступает против пересмотра приговора актеру. Против смягчения приговора выступала и сторона старшего сына погибшего Сергея Захарова.

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