Ефремов выплатил компенсации по 1 млн рублей потерпевшим по делу о ДТП

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов выплатил компенсации еще трем потерпевшим, сообщил один из адвокатов артиста Роман Филиппов.

Филиппов сообщил ТАСС, что деньги перевел на счета потерпевшим другой адвокат Ефремова

Другой защитник артиста Петр Хархорин уточнил, что в среду утром потерпевшим перевели по 1 млн рублей. По его словам, в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Во вторник проходило заседание суда по апелляции на приговор Ефремову, Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на 22 октября. Представитель потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщал, что сторона потерпевших готова взять деньги.

Сторона Ефремова предложила выплатить потерпевшей стороне 2,4 млн рублей в ходе судебного заседания по апелляции приговору артисту. Во вторник Прокуратура Москвы выступает против пересмотра приговора актеру. Против смягчения приговора выступала и сторона старшего сына погибшего Сергея Захарова.