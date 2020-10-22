Добровинский опроверг согласие потерпевших на смягчение приговора Ефремову

Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП, не согласны на смягчение приговора артисту после выплаты им компенсации морального ущерба, заявил адвокат Александр Добровинский.

«Потерпевшие против смягчения наказания в любом виде и согласны с позицией гособвинения», – сообщил ТАСС Добровинский.

При этом другой адвокат потерпевших Анна Бутырина сообщила, что вдова погибшего Маргарита Захарова, его брат и младший сын не против смягчения наказания артисту, «но при условии искреннего, а не формального раскаяния с его стороны».

По словам Бутыриной, потерпевшая сторона по-прежнему выступает против замены реального срока на условный, но согласна поменять общий режим на колонию-поселение.

Ранее Добровинский сообщал, что трое потерпевших по делу Ефремова получили от него по 1 млн рублей компенсации. Защитник артиста Петр Хархорин уточнил, что в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Сторона Ефремова предложила выплатить потерпевшей стороне 2,4 млн рублей в ходе судебного заседания по апелляции приговору артисту. Прокуратура Москвы выступает против пересмотра приговора актеру. Против смягчения приговора выступала и сторона старшего сына погибшего Сергея Захарова.

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