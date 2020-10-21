Назначена дата повторных выборов в парламент Киргизии Глава Киргизии дал коррупционерам месяц на возврат нелегальных доходов 21 октября 2020, 13:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров потребовал от коррупционеров в течение 30 дней добровольно вернуть нелегальные доходы в государственную казну, сообщила пресс-служба правительства республики. «Предоставленными мне полномочиями я официально объявляю экономическую амнистию. Цель амнистии: пополнить государственный бюджет, в том числе изыскать дополнительные ресурсы. Коррупционерам, организовавшим преступные схемы, наживившимся на простом народе, обворовывая [его]. Даю вам 30 дней! Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну! Добровольно возместите каждую копейку, незаконно полученную от государства. Раскройте и предоставьте сведения о своих скрытых имуществах и капиталах. Гарантирую неприкосновенность заявленного имущества и доходов, освобождение от всех видов наказаний. При добровольном декларировании имущества и доходов будет соблюдаться конфиденциальность», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Напомним, во вторник исполняющий обязанности президента Киргизии премьер страны Садыр Жапаров подписал указ о принятии полномочий главы государства.

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