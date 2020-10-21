Глава МВД Франции собрался уговаривать Москву забрать назад чеченцев

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что собирается посетить Россию в конце недели для встречи с российским коллегой Владимиром Колокольцевым.

Дарманен сообщил в эфире телеканала BFM, что «попросил согласия президента республики Эмманюэля Макрона на мою поездку в Россию в конце недели», передает ТАСС.

Он отметил, что хотел бы встретиться с главой МВД России, «но времени не так много, я не знаю, сможет ли он меня принять в эти дни».

«Когда мы говорим о проблемах радикализации во Франции, есть основания обсуждать эту тему также с коллегами за рубежом», – пояснил глава МВД.

Он добавил, что «представители Франции посещают все страны, чтобы вести откровенный диалог о том, есть ли у них такие трудности и могут ли они вновь принять своих уроженцев».

Вечером во вторник президент Франции провел совещание в префектуре полиции Бобиньи, посвященное стратегии борьбы с радикальным исламизмом. По итогам этой встречи он распорядился активизировать борьбу с исламистами.

«Мы примем более решительные меры против тех, кто пытается разрушить основы республики», – сказал Макрон.

Он заявил, что «власти развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций». По словам президента, «это необходимо для противодействия радикальному исламизму».

Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

Французский лидер также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране.

По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал Макрона.

Также лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что исламисты пытаются восстановить во Франции отношение к богохульству как к преступлению, этому нужно противостоять военными методами.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению.

Причиной нападения якобы мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Макрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, так как его семья была принята французской стороной. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».