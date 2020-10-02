Карабах заявил о 17 сбитых за день ударных дронах Азербайджана

Карабахские военные в ходе боевых действий в четверг сбили 17 азербайджанских ударных дронов, заявил заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян.

«Сбито 17 дронов, все ударные», – цитирует РИА «Новости» Саркисяна.

Ранее в Карабахе заявили, что боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились по всей линии соприкосновения.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД