В Карабахе возобновились бои на всех направлениях

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились по всей линии соприкосновения, сообщила пресс-служба министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

«Боевые действия возобновились по всем направлениям линии фронта. Подразделения Армии обороны продолжают пресекать все атаки противника, нанося ему урон в живой силе и технике», – говорится в сообщении минобороны, передает РИА «Новости».

Также в ведомстве сообщили, что в течение ночи ситуация была стабильно напряженной, оперативно-тактическая обстановка существенно не изменилась.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.