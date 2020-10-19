Тихановская обсудила кризис в Белоруссии с депутатами Швейцарии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с депутатами парламента Швейцарии подняла вопрос о возможной поддержке этой страной переговоров по выходу из белорусского политического кризиса.

«Представители Швейцарии приехали с рабочим визитом в Вильнюс. На встрече они обсуждают, как Швейцария может поддержать белорусский народ и поучаствовать в переговорах по выходу Беларуси из политического кризиса», – сообщается в Telegram-канале Тихановской.

В сообщении говорится, что Тихановская «поблагодарила собеседников за санкции, которые Швейцария приняла в отношении лиц, поддерживающих режим».

Также в Telegram-канале сообщается, что Тихановская подняла вопрос Натальи Херрше – гражданки Швейцарии, которая родилась и выросла в Орше: 19 сентября она была задержана в Минске и получила административный арест по обвинению в участии в незаконной протестной акции. Позже было начато уголовное преследование, правительство и посол Швейцарии занимаются вопросом ее освобождения, уточняется в сообщении.

Кроме того, экс-президент Белоруссии подняла вопрос помощи белорусским спортсменам, репрессированным за свои политические взгляды. Отмечается, что на встрече с депутатами Швейцарии присутствовала белорусская пловчиха Александра Герасименя, которая осудила подавление силовиками акций протеста в стране, переехала в Литву и возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.

«Речь ведется также о потенциальном диалоге с Международным Олимпийским комитетом, штаб-квартира которого находится в швейцарской Лозанне», – говорится в сообщении.

В Минске 18 октября прошли очередные акции протеста. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

На прошлой неделе Тихановская предъявила президенту Белоруссии «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий, если власти не выполнят требования оппозиции. Следственный комитет и Генпрокуратура Белоруссии сообщили, что могут проверить призыв Тихановской, но им необходимо установить, кто именно распространил это заявление. Также Тихановская заявляла, что считает себя «символом свободы», а не «президентом».

Лукашенко 23 сентября официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».