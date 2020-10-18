Названа вероятная причина гибели рыбы в водохранилище Калмыкии

Массовая гибель рыбы в водохранилище Калмыкии, по предварительным данным, произошла из-за критического снижения уровня воды в водоеме, сообщил представитель прокуратуры республики.

Местный житель Санчир Горяев поделился на своей странице в Instagram видео, на котором видно тысячи мертвых рыб, выброшенных на побережье водохранилища Аршань-Зельмень.

«Вонь стоит на несколько километров! Если на Камчатке в океан попали какие-то химические вещества, что же произошло в Сарпинской низменности?» – подписал автор видео, выразив мнение, что причиной могли стать «выбросы волгоградских заводов и фабрик».

По данным республиканской прокуратуры, данный водоем образован из талых и дождевых вод, передает РИА «Новости».

«По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме», – сказал представитель ведомства.

В настоящее время прокуратура проводит проверку. В региональном управлении Следственного комитета также сообщили о начале проверки информации о загрязнении воды и массовой гибели рыбы.

«Следователи тщательно проверят все доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее стало известно о гибели рыбы в реке Артемовке Приморского края. По факту мора рыбы возбуждено административное расследование.

Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены на трех участках Авачинского залива.